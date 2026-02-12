cuoriconnessi, 10 anni di tecnologia con il cuore

Michela è tornata a sentirsi libera grazie all'aiuto dei genitori e della psicoterapia: giorno per giorno, senza accorgersene, lo smartphone l’aveva esclusa dal mondo reale. Bryan si era rifugiato nel mondo virtuale per trovare la ragazza che aveva sempre sognato, creandola lui stesso con l’intelligenza artificiale. Aveva trovato la perfezione, ma solo in apparenza: non esiste amore tra un chatbot e un essere umano. Nello e Katia hanno perso il figlio Alessandro, 13 anni, a causa del cyberbullismo. Genny e Ciro stavano per cadere in un’altra delle molte trappole nascoste nei meandri del web: si sono salvati dalla rete di un pedofilo che si muoveva online grazie all’intervento dei genitori e della Polizia di Stato. Queste sono solo alcune delle testimonianze raccolte nel settimo libro di #cuoriconnessi , l’iniziativa di sensibilizzazione sui temi del cyberbullismo e per promuovere un uso responsabile della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. Per il suo decimo compleanno, #cuoriconnessi ha scelto il payoff “10 anni di tecnologia con il cuore” e in occasione del Safer Internet Day, ha realizzato due eventi, uno dedicato ai ragazzi e l’altro ai genitori con un unico obiettivo: ricordare che la tecnologia funziona davvero solo quando è connessa alle persone e al loro lato più umano.

I primi 10 anni di #cuoriconnessi in numeri

In 10 anni #cuoriconnessi ha ormai raggiunto più di sette milioni di contatti, promuovendo un uso consapevole dei device connessi alla rete e diffondendo quelli che dovrebbero essere valori centrali per una società moderna e civile. Il progetto è oggi una vera e propria piattaforma di comunicazione: incontri online e in presenza (a cui hanno partecipato più di 600mila studenti), un canale YouTube dedicato (che ha superato i 5 milioni di visualizzazioni), il sito web cuoriconnessi.it, documentari con testimonianze di adolescenti e la già citata collana di libri firmata dallo scrittore Luca Pagliari, con 2,5 milioni di copie che hanno raggiunto scuole, insegnanti e famiglie.

Il settimo libro di #cuoriconnessi: “Per ricordarsi dell’altro, promuovere un mondo di relazioni reali e non solo virtuali”

Il settimo volume della collana #cuoriconnessi è disponibile gratuitamente senza alcun obbligo di acquisto negli oltre 500 punti vendita Unieuro, nei 20 Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni (COSC) di tutta Italia e, in versione digitale, sui principali ebook stores, oltre che sul sito cuoriconnessi.it (sempre gratuitamente e senza dover rilasciare alcun dato). Come spiega Pagliari nell’introduzione, l’obiettivo è sempre lo stesso: “Ricordarsi dell'altro, promuovere un mondo di relazioni reali e non solo virtuali, educare i ragazzi e non solo a ‘perdersi’ tra le pagine di un libro, perché come diceva Francis Scott Fitzgerald ‘Questa è la parte più bella della letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni’”.