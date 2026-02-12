Un'evasione di imposte da quasi 250mila euro. La truffa ai danni delle casse dello Stato è accaduta a Piacenza. La Guardia di finanza ha condotto una serie di accertamenti tributari e fiscali nei confronti di una collaboratrice domestica che era stata impiegata come badante da un'anziana signora fino alla morte di quest'ultima. Le fiamme gialle, al temine dell'indagine, hanno contestato "irregolarità fiscali connesse a redditi non dichiarati e liberalità non assoggettate a imposta": nel mirino sono finiti i conti correnti della donna, sui quali nel giro di due anni sono finiti 170mila euro disposti con causali generiche quali "regalo" o "prestito", insieme a 250mila euro di una polizza vita riscossa dalla collaboratrice domestica alla morte dell'anziana.