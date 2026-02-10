Un’altra storia di abusi sessuali avvenuti tra le mura familiari. Quella di un padre che per anni ha abusato della figlia minorenne fino a quando la ragazzina ha accusato un malore e dopo una visita ha scoperto di essere incinta. Il fatto è accaduto nella provincia di Brescia, ad essere accusato del gravissimo reato è un uomo di nazionalità straniera: è stato arrestato nelle scorse ore dagli uomini della squadra mobile, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura locale.

La ricostruzione

Le indagini avviate dalla polizia hanno consentito di ricostruire un quadro di violenze ed abusi perpetrati per anni nei confronti della ragazzina, vittima delle attenzioni sessuali del padre sin dalla tenera età. La piccola sarebbe stata inizialmente circuita e poi forzata dal genitore, che l’avrebbe costretta a subire palpeggiamenti delle parti intime e ripetuti rapporti sessuali. Nei giorni scorsi, però, la ragazzina ha accusato un malore, con forti dolori addominali. È stata la madre della giovane ad accompagnarla al pronto soccorso e solo in quel momento - dopo gli accertamenti sanitari – è stato certificato lo stato di gravidanza.

L’uomo subito dopo è stato fermato e trasferito in carcere. Sono tuttora in corso attività investigative finalizzate a ricostruire nel dettaglio il quadro probatorio, il contesto e le distorte dinamiche familiare all’interno delle quali la vicenda si sarebbe verificata e che hanno portato la piccola a non denunciare prima gli abusi.