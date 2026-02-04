Proviene da un contesto difficile e pesante: la madre e il patrigno sono detenuti in carcere. L’uomo è considerato un personaggio di spicco del clan Casella-Circone, attivo nel controllo delle attività illecite nella zona. Jlenia e Giuseppe abitavano nel rione Conocal del quartiere di Ponticelli e la convivenza li portava a frequenti liti

Ventotto anni, aspirazioni da calciatore professionista, Giuseppe Musella proviene da un contesto difficile e pesante. La madre e il patrigno sono detenuti in carcere: l’uomo è considerato un personaggio di spicco del clan Casella-Circone, attivo nel controllo delle attività illecite nella zona. I due fratelli abitavano nel rione Conocal del quartiere di Ponticelli. Secondo le indagini, tra Giuseppe e Jlenia i rapporti spesso erano tesi e la convivenza li portava a frequenti liti. Come la sera dell’omicidio, quando la violenza è esplosa prima con pugni e schiaffi al volto, tumefatto per le percosse, per finire con una coltellata alla schiena che sarà fatale alla 22enne. Musella si è consegnato all'alba alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella.