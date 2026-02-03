Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena

Sull'episodio sono in pieno svolgimento le indagini della Polizia di Stato, condotte da Squadra Mobile, Commissariato Ponticelli e Ufficio Prevenzione Generale. In questi minuti vengono sentiti familiari e amici della vittima, che risiedeva nel rione Conocal, un agglomerato di case popolari del quartiere Ponticelli

Una giovane di 22 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Al lavoro gli agenti della locale Squadra Mobile, Commissariato Ponticelli e Ufficio Prevenzione Generale. In questi minuti vengono sentiti familiari e amici della vittima, che risiedeva nel rione Conocal, un agglomerato di case popolari del quartiere Ponticelli.

Il commento del prefetto

"È una situazione grave, è una tragedia. E questa tragedia va letta - ha detto il prefetto di Napoli, all'uscita del vertice convocato nel pomeriggio a Santa Maria la Carità -.Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia".