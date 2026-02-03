Non più principi o supereroi: a scuola contro gli stereotipi

"Storie spaziali per Maschi del Futuro", il progetto educativo di Fondazione Libellula e Francesca Cavallo, coinvolgerà 12.500 alunni e alunne tra i sei e gli undici anni, e formerà 5 mila docenti per promuovere modelli maschili più liberi. "L'’educazione sessuo-affettiva, così come la matematica o la geografia, fa parte di un kit di nozioni di base di cui si ha bisogno per partecipare in modo costruttivo alla democrazia", dice la scrittrice a SkyTG24 Insider. "Il consenso si impara da piccoli"