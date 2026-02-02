Offerte Sky
Benevento, vigilante spara alla moglie con un fucile: donna ricoverata in gravi condizioni

Cronaca

L’aggressione è avvenuta a Sant’Arcangelo Trimonte, dove sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato l’uomo

Una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata ferita a colpi da fucile dal marito, una guardia giurata di 38 anni. È successo a Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, che indagano sulla vicenda.

L'episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi. La donna, 46 anni, sarebbe stata colpita all'addome e sul fianco. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale nel capoluogo sannita. L'uomo è stato invece fermato dai carabinieri che lo tengono in custodia presso il comando provinciale di Benevento. Secondo le prime notizie il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.

