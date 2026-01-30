Roma, donna di 95 anni dona gli organi: il suo fegato salva un malato

La signora Maria (il nome è di fantasia) si è spenta a 95 anni all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, qualche giorno fa. I suoi familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il fegato di Maria è risultato idoneo alla donazione ed è così arrivato ad un paziente di un altro ospedale che aspettava da tempo un donatore compatibile.

Storia di generosità

Maria è oggi la donna più anziana del Lazio ad aver donato un organo e la terza in Italia. A raccontare questa storia di generosità è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sulla sua pagina Facebook "La storia di questa donna di 95 anni - afferma Rocca - è un grande insegnamento per tutti noi. Un gesto straordinario capace di dimostrare che non esiste un'età oltre la quale non si possa più donare speranza e vita. Come istituzioni abbiamo il dovere di lavorare sempre di più per rafforzare la cultura del dono, promuovendo consapevolezza e informazione: la donazione degli organi è un valore civile, umano e sociale che non conosce limiti di età e che rende una comunità più solidale e più giusta".