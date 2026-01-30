Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, donna di 95 anni dona gli organi: il suo fegato salva un malato

Cronaca

Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato una perdita in speranza per chi aspettava un organo compatibile

ascolta articolo

La signora Maria (il nome è di fantasia) si è spenta a 95 anni all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, qualche giorno fa. I suoi familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. Il fegato di Maria è risultato idoneo alla donazione ed è così arrivato ad un paziente di un altro ospedale che aspettava da tempo un donatore compatibile.

Storia di generosità

Maria è oggi la donna più anziana del Lazio ad aver donato un organo e la terza in Italia. A raccontare questa storia di generosità è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sulla sua pagina Facebook "La storia di questa donna di 95 anni - afferma Rocca - è un grande insegnamento per tutti noi. Un gesto straordinario capace di dimostrare che non esiste un'età oltre la quale non si possa più donare speranza e vita. Come istituzioni abbiamo il dovere di lavorare sempre di più per rafforzare la cultura del dono, promuovendo consapevolezza e informazione: la donazione degli organi è un valore civile, umano e sociale che non conosce limiti di età e che rende una comunità più solidale e più giusta". 

Cronaca: Ultime notizie

Avanza ancora la frana a Niscemi. Verso estensione zona rossa. LIVE

live Cronaca

"Niscemi peggio del Vajont", dice il capo della Protezione civile Ciciliano. E non è finita:...

Maturità 2026, uscite materie seconda prova scritta e degli orali

Cronaca

Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noti i dettagli. In seconda prova ci saranno...

La Spezia, controlli con metal detector in scuola di Abanoub Youssef

Cronaca

La decisione di impiegare misure di sicurezza più stringenti era stata presa nei giorni scorsi,...

Scontro tra un camion e un'auto sulla Palermo-Agrigento, tre morti

Cronaca

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe Il traffico sulla...

Strage Corinaldo, parenti vittime: "Abbandonati, per Crans Stato c'è"

Cronaca

Nella strage in discoteca dell'8 dicembre 2018 morirono nella calca cinque minorenni e una madre...

Cronaca: i più letti