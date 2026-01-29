Tiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna: denunciato

Offerte Sky
Tiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna a Napoli, denunciato

Cronaca
Instagram

Il video, diventato virale su Instagram e TikTok, è finito al centro di un’indagine. La vittima ha presentato denuncia dopo richieste di rimozione rimaste senza risposta, per il danno di immagine subito. Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione del pm e ha disposto ulteriori 60 giorni di accertamenti sulla possibile configurazione del reato di diffamazione

Un video diventato virale sui social, con oltre due milioni di visualizzazioni, è finito al centro di un’indagine giudiziaria. Nel filmato un tiktoker, travestito da Michael Jackson, spaventa una donna napoletana che reagisce in maniera scomposta allo scherzo. La diffusione delle immagini avrebbe causato un grave danno di immagine alla vittima che, dopo ripetute richieste di cancellazione rimaste senza risposta, ha deciso di denunciare l’autore del video.

Indagini e valutazioni del gip 

 

L’episodio risale al marzo 2025 e si è verificato in via Chiaia, a Napoli. Il tiktoker, noto per realizzare scherzi in strada anche travestendosi da pianta per spaventare i passanti, in quell’occasione si è presentato nei panni del “re del pop”, spaventando la donna e pubblicando successivamente il video senza il suo consenso su TikTok e Instagram. La denuncia ha portato all’apertura di un’indagine. Al termine degli accertamenti, il pubblico ministero aveva presentato un’istanza di archiviazione, respinta dal giudice per le indagini preliminari il 16 gennaio scorso. Il gip ha disposto ulteriori 60 giorni di approfondimenti, ritenendo che il video possa configurare il reato di diffamazione.

