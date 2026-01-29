Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9

L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri a Ovest di Campotosto (L’Aquila). Il sisma, avvenuto a una profondità di 12 chilometri, è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. Non si segnalano danni a persone o cose

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato nella notte tra Abruzzo e Lazio. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato la scossa alle 00:54 con epicentro a Campotosto, nell'Aquilano, ad una profondità di 12 chilometri. L'area dista solo 9 chilometri da Amatrice, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni a persone o cose