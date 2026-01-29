Milano, incidente a Gaggiano: ciclista muore travolto da un camion

Un ciclista milanese di 65 anni è morto oggi intorno alle 12.50 dopo essere venuto in contatto con un camion, finendo poi schiacciato sotto le ruote del rimorchio. L'incidente è avvenuto nel comune di Gaggiano, all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci.

Il ciclista è finito sotto le ruote del mezzo pesante

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante. L’uomo, 37 anni, non ha riportato ferite nell’impatto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.