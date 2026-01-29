Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, incidente a Gaggiano: ciclista muore travolto da un camion

Cronaca
©Getty

Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista , 65 anni, è venuto a contatto con un autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante

ascolta articolo

Un ciclista milanese di 65 anni è morto oggi intorno alle 12.50 dopo essere venuto in contatto con un camion, finendo poi schiacciato sotto le ruote del rimorchio. L'incidente è avvenuto nel comune di Gaggiano, all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. 

Il ciclista è finito sotto le ruote del mezzo pesante

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante. L’uomo, 37 anni, non ha riportato ferite nell’impatto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Agenti della Pilizia Locale effetuano rilievi sul luogo dove un ciclista milanese di 65 anni è stato travolto e ucciso dal rimorchio di un camion a Gaggiano, nel Milanese, 29 gennaio 2026. ANSA/MONIA DI SANTO
Gaggiano, incidente mortale, muore ciclista di 65 anni sotto un camion
Polizia locale effettua i rilievi sul luogo dove un ciclista è stato investito e ucciso da un camion a Milano, 8 maggio, 2023. Il ciclista dopo l'impatto col mezzo pesante, un autoarticolato, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove poco dopo è deceduto a causa delle ferite riportate. Ansa/Andrea Fasani
Ciclista investito da un camion

Cronaca: Ultime notizie

Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km

Cronaca

Il bambino stava salendo sul mezzo dopo l'uscita da scuola ma la corsa gli è stata negata...

Tiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna: denunciato

Cronaca

Il video, diventato virale su Instagram e TikTok, è finito al centro di un’indagine. La vittima...

Storia del morbo K inventato dal dottor Borromeo per salvare gli ebrei

Cronaca

Il primario del Fatebenefratelli di Roma, insieme ai colleghi e agli assistenti, mise al sicuro...

Frana Niscemi, Musumeci: “Stop alle rate per i mutui”. DIRETTA

live Cronaca

“Misure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel...

Milano, uomo precipitato da b&b è banchiere ucraino: ipotesi omicidio

Cronaca

L'uomo, 54 anni, aveva doppia cittadinanza e documenti con generalità simili. Decisiva la...

Cronaca: i più letti