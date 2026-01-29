Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Consulta: "Guida dopo aver utilizzato droga punibile solo se crea pericolo"

Cronaca

La Corte Costituzionale ha espresso parere favorevole sulla formulazione dell'articolo 187, dopo i dubbi di legittimità espressi da tre giudici. Prima la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droghe

ascolta articolo

La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga operata nel 2024 dall'articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l'assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Prima la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell'articolo 187 si punisce semplicemente chi guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti. Sulla norma arriva oggi l'interpretazione della Consulta, dopo i dubbi di legittimità espressi da tre giudici. 

I dubbi sollevati sulla nuova formulazione del Codice della Strada

Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta (alla cui prospettazione hanno aderito l'Unione delle camere penali italiane e l'Associazione italiana dei professori di diritto penale, che hanno presentato opinioni come 'amici curiae'), la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima. Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.  La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una "interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore".   In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti "che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo". In altre parole - spiega un comunicato della Consulta - non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale. 

Cronaca: Ultime notizie

Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km

Cronaca

Il bambino stava salendo sul mezzo dopo l'uscita da scuola ma la corsa gli è stata negata...

Tiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna: denunciato

Cronaca

Il video, diventato virale su Instagram e TikTok, è finito al centro di un’indagine. La vittima...

Storia del morbo K inventato dal dottor Borromeo per salvare gli ebrei

Cronaca

Il primario del Fatebenefratelli di Roma, insieme ai colleghi e agli assistenti, mise al sicuro...

Frana Niscemi, Musumeci: “Stop alle rate per i mutui”. DIRETTA

live Cronaca

“Misure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel...

Milano, uomo precipitato da b&b è banchiere ucraino: ipotesi omicidio

Cronaca

L'uomo, 54 anni, aveva doppia cittadinanza e documenti con generalità simili. Decisiva la...

Cronaca: i più letti