Camion a fuoco in galleria sull'autostrada nei pressi di Firenze, riaperto tratto A1

Cronaca
Vigili del Fuoco

Chiusa la carreggiata in direzione nord con obbligo di uscita a Calenzano: un mezzo pesante è andato a fuoco nella galleria 'Le Croci'

Riaperto poco dopo le 19 il tratto in nord dell'A1 tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna, chiuso poco dopo le 15 per un camion in fiamme nella galleria Croci a Calenzano.

Aspi spiega che "attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima" ci sono "10 km di coda in diminuzione". Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi "per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico".

Vigili del Fuoco accanto al camion andato a fuoco nella galleria 'Le Croci', sull'autostrada A1 subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico, Firenze - Vigili del Fuoco

