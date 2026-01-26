Pioggia tra Toscana e Lazio, per poi estendersi al sud in Campania, Calabria e Sicilia. Non si escludono, inoltre, locali piovaschi tra la Basilicata e l’area ionica della Puglia. In arrivo la neve che imbiancherà l’Appennino ascolta articolo

Il maltempo non molla la presa sull'Italia. Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto. Alle 13 previsto un Cdm sullo stato d'emergenza al Sud. Evacuate 500 persone ieri nel Nisseno per una frana a Niscemi, dove oggi le scuole resteranno chiuse.

Le perturbazioni atlantiche Una serie di perturbazioni atlantiche sulle nostre regioni porta maltempo in tutta l’Italia. Dopo la perturbazione che ieri ha coinvolto il Nordest e il Centro-Sud, oggi un nuovo impulso con traiettoria ovest-est raggiunge le regioni meridionali tirreniche, portando instabilità, mentre sul resto d'Italia si assisterà ad una pausa più soleggiata. Martedì miglioramento anche al Sud, ma una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nordovest con un peggioramento che mercoledì si estenderà al Nordest e al Centro-Sud, interessando soprattutto il versante tirrenico. Tornerà a nevicare in montagna, ma al Nordovest l'aria fredda presente al suolo permetterà alla neve di cadere anche a quote basse.

Sicilia: frana a Niscemi, oggi vertice al Comune Si terrà oggi un vertice al Comune di Niscemi (Caltanissetta) per fare il punto sulla frana di Niscemi, che ieri ha provocato l'evacuazione di circa 500 abitanti del quartiere Sante Croci, con l'attivazione del sistema di Protezione civile regionale (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA FRANA). Nella notte la frana a Niscemi, grosso centro della provincia di Caltanissetta, "si è mossa ancora ed è estesa in direzione Gela". Non solo "L'abbassamento è aumentato da 7 a 10 metri". A parlare con l'Adnkronos è il capo della Protezione civile in Sicilia Salvo Cocina che da ieri sera si trova a Niscemi per seguire sul posto l'evolversi della situazione. Cocina ha fatto giungere i suoi funzionari "per supportare il comune e due geologi esperti". Per domani è atteso l'arrivo del professore Casagli, docente di Geologia applicata presso l'Università di Firenze e Presidente dell'OGS.

Frana sull'Aurelia chiusa ad Arenzano, squadre Anas ancora al lavoro Resta chiuso il traficco sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell'imponente frana avvenuta ieri sera per il cedimento della rete di contenimento. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L'obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è stato deviato sull'autostrada A10.