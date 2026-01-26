Offerte Sky
Bolzano, a scuola con coltello stampato in 3D: denunciato minore

Cronaca

L'arma da taglio era stata realizzata in materiale plastico e con lama di circa 8 centimetri . Immediatamente sottoposta a sequestro, sarebbe stata acquisita dal minore tramite un altro studente che è stato denunciato per fabbricazione di oggetti atti ad offendere 

Uno studente di una scuola media dell'Alto Adige è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano per aver portato a scuola un coltello fabbricato con una stampante 3D. L'indagine è scattata dopo che il personale della scuola ha rinvenuto e consegnato ai carabinieri della stazione locale un coltello a scatto in materiale plastico, con una lama di circa 8 centimetri, trovato in possesso di un alunno. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l'oggetto era stato fornito da un compagno di scuola. 

Carabinieri di Bolzano

Denunciato il compagno di classe che l'ha fabbricato a casa

Il giovane, accompagnato dai genitori, si è presentato spontaneamente alle autorità giudiziaria che ha disposto una perquisizione domiciliare. L'operazione ha permesso di sequestrare una stampante 3D e diversi altri coltelli a scatto in polimero, interamente progettati e assemblati dal minore. Per lo studente è scattata la denuncia per i reati di fabbricazione e detenzione di oggetti atti a offendere. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria nel Tribunale per i Minorenni di Bolzano. I carabinieri sottolineano come la tempestività del personale scolastico e la collaborazione delle famiglie abbiano permesso di circoscrivere un episodio potenzialmente pericoloso, impedendo che la disponibilità di tali strumenti potesse degenerare in fatti più gravi.

