Il naufragio a largo della Tunisia

Secondo quanto riferito da Alarm Phone, le autorità maltesi hanno confermato la testimonianza dell'unico superstite recuperato in mare: l'uomo ha raccontato che il gruppo composto da una cinquantina di migranti era partito dalla Tunisia a bordo di una piccola imbarcazione, poi ribaltata, due giorni fa, dal mare in tempesta. I migranti sarebbero rimasti in acqua per 24 ore, travolti da onde altissime, senza che gli altri compagni di viaggio riuscissero a sopravvivere.