Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Migranti, alarm phone: "50 morti in un naufragio". Sea Watch salva 18 persone

Cronaca

Un superstite denuncia fino a 50 morti nel naufragio al largo della Tunisia. Intanto la Sea Watch 5 salva 18 persone in Sar libica, mentre crescono le segnalazioni di dispersi per il ciclone Harry. La ong avverte: operiamo senza coinvolgere la Libia e rischiamo sanzioni

ascolta articolo

Nel Mediterraneo centrale si consumano due storie opposte che raccontano la drammaticità della rotta migratoria. Da un lato, il naufragio al largo della Tunisia che potrebbe aver causato la morte di circa 50 persone; dall'altro, il salvataggio di 18 migranti da parte della Sea Watch 5, diretta verso il porto sicuro assegnato di Catania.

Il naufragio a largo della Tunisia 

Secondo quanto riferito da Alarm Phone, le autorità maltesi hanno confermato la testimonianza dell'unico superstite recuperato in mare: l'uomo ha raccontato che il gruppo composto da una cinquantina di migranti era partito dalla Tunisia a bordo di una piccola imbarcazione, poi ribaltata, due giorni fa, dal mare in tempesta. I migranti sarebbero rimasti in acqua per 24 ore, travolti da onde altissime, senza che gli altri compagni di viaggio riuscissero a sopravvivere.

18 migranti salvati dalla Sea Watch

Mentre emergono i dettagli di questa ennesima tragedia, arriva una notizia di segno opposto: la Sea Watch 5 ha tratto in salvo 18 persone in difficoltà su un barchino alla deriva, tra cui due bambini piccoli. L'operazione è avvenuta in acque internazionali, nella zona Sar libica. La nave della ong tedesca è stata indirizzata verso Catania, dove l'arrivo è previsto per domani.

"Una storia a lieto fine", sottolinea l'equipaggio, "mentre continuano a giungerci notizie di decine di dispersi nel Mediterraneo centrale a causa del ciclone Harry". La ong ricorda inoltre che, non comunicando le proprie posizioni alle autorità libiche per le ripetute violazioni dei diritti umani documentate nei centri di detenzione, rischia sanzioni in Italia.

Leggi anche

Naufragio migranti al largo della Libia, Alarm Phone: 116 morti

Cronaca: Ultime notizie

Mantova, si tuffa per salvare il cane: uomo annega in un canale

Cronaca

E’ accaduto nel Mantovano. La vittima è un uomo di 46 anni, dipendente comunale residente a...

Scontri su A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio con mazze e bastoni

Cronaca

E' accaduto questa mattina presto lungo l’autostrada A1, sulla carreggiata in direzione Nord nel...

Crans-Montana, Jacques Moretti rientrato nella sua villa di Lens

Cronaca

Moretti, dopo il pagamento della cauzione, dovrà semplicemente rispettare alcune misure cautelari...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali, la risposta di Meloni alle parole di Trump sull’Afghanistan:...

16 foto

Femminicidio Torzullo, chi erano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio

Cronaca

Lui era titolare della ditta in cui lavorava anche il figlio, lei ex poliziotta e assessora alla...

Cronaca: i più letti