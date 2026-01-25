Offerte Sky
Mantova, si tuffa per salvare il cane: uomo annega in un canale

E’ accaduto nel Mantovano. La vittima è un uomo di 46 anni, dipendente comunale residente a Monzambano.L'animale è riuscito a salvarsi

Un uomo è annegato ieri sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano. Si è tuffato in un canale per salvare il proprio cane, che vi era accaduto accidentalmente. La vittima è Enea Tonoli, 46 anni, dipendente comunale residente a Monzambano.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e salvato il cane

 Ieri sera era uscito con il cane per il solito giro lungo le sponde del canale Virgilio. L'animale è scivolato lungo la sponda in cemento del canale ed è finito in acqua. Il proprietario si è tuffato, non è più riuscito a risalire ed è annegato. Non vedendolo rientrare a casa, i famigliari hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e sono riusciti a salvare il cane che, nel frattempo, era riuscito a rimanere a galla vicino alla sponda in cemento. 

