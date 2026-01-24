Torino, donna aggredita con sparachiodi: indagini per tentato omicidio

Offerte Sky
Torino, donna aggredita in casa con una sparachiodi: portato in caserma il figlio

Cronaca

Rianimata sul posto e in ambulanza, la 65enne è stata ricoverata in codice rosso con un trauma cranico all'ospedale Giovanni Bosco e versa in gravi condizioni. È stato portato in caserma dai carabinieri il figlio, che da una prima ricostruzione, sembrerebbe aver chiamato il 118 dopo aver colpito la madre al culmine di una lite

Una donna di 65 anni è stata soccorsa intorno alle 3 di questa notte nella sua abitazione  a Caselle Torinese. Gravemente ferita alla testa, sarebbe stata colpita con una pistola sparachiodi. Rianimata sul posto prima e lungo tutto il trasporto fino all'ospedale Giovanni Bosco, è ora ricoverata in codice rosso con un trauma cranico e versa in gravi condizioni. È stato portato in caserma dai carabinieri il figlio 40enne, che da una prima ricostruzione, sembrerebbe aver chiamato il 118 dopo aver colpito la madre al culmine di una lite. I carabinieri stanno procedendo per tentato omicidio. 

L'abitazione dove una donna di 65 anni è stata trovata con una ferita alla testa a Caselle (Torino), 24 gennaio 2026 e sue condizioni sono molto gravi. La donna è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino in condizioni motlo gravi e il figlio portato in caserma dai Carabinieri. ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

