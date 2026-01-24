A perdere la vita è stato Simone Bonino, 46 anni, ex guardia del corpo dell'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di "Terrazza sentimento", il superattico con vista su piazza Duomo. Poco prima delle 5.30 un mezzo dell'Amsa, una volta giunto all'altezza dell'incrocio con via Emanuele Filiberto, ha centrato in pieno la fiancata della sua Bmw che proveniva da destra. L'impatto è stato fatale

Un uomo di 46 anni, Simone Bonino, è morto, questa mattina, a causa di un incidente avvenuto in Corso Sempione, a Milano. Quando era poco prima delle 5.30, infatti, un mezzo dell'Amsa, l'azienda che gestisce la raccolta e dei rifiuti, stava percorrendo Corso Sempione e, una volta giunto all'altezza dell'incrocio con via Emanuele Filiberto, ha centrato in pieno la fiancata di una Bmw che proveniva dalla propria destra.

L'impatto

A seguito dell'impatto, l'auto è finita contro un semaforo, abbattendo alcuni pali della segnaletica verticale, per terminare poi la sua corsa contro un'altra vettura che stava arrivando dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dell'auto, un 46enne, che ha perso la vita. Il conducente dell'Amsa è stato, invece, trasportato in codice giallo al San Carlo mentre l'uomo alla guida del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è rimasto illeso. Sul posto sono arrivato i sanitari dell'Areu 118 e gli agenti della polizia locale di Milano, per i rilievi del caso.

La vittima

L'automobilista che ha perso la vita, Bonino appunto, è stato in passato guardia del corpo di Alberto Genovese, l'imprenditore condannato per le violenze e gli abusi di "Terrazza sentimento", il superattico con vista su piazza Duomo a Milano. Bonino sarebbe stato l'uomo che faceva da guardia mentre Genovese era in camera da letto anche con le ragazze che poi denunciarono gli abusi.