Treni, nel weekend rischio disagi sulla linea AV per lavori a Firenze

Sabato e domenica la circolazione tra le stazioni di Firenze Rifredi e Campo di Marte sarà sospesa per lavori al cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”. Gli interventi potranno causare ritardi ai treni dell'Alta Velocità, Intercity e regionali che percorreranno la vecchia linea Tirrenica, con un tempo di viaggio anche superiore alle due ore

Un'Italia spaccata in due per lavori sulla linea ferroviaria. È questo lo scenario a cui gli italiani assisteranno domani, 24 gennaio, e domenica, 25 gennaio, a causa della sospensione della circolazione tra le stazioni di Firenze Rifredi e Campo di Marte per i lavori al cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”. Gli interventi potranno infatti causare ritardi ai treni che percorreranno la vecchia linea Tirrenica, con un tempo di viaggio anche superiore alle due ore. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ritardi e bus sostitutivi

A partire dalle 15 del 24 gennaio fino alle 15 del 25 gennaio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Firenze Rifredi e Campo di Marte sarà sospesa per Frecce Trenitalia, Italo, Intercity e Regionali. I passeggeri avranno però la possibilità di spostarsi con bus sostitutivi, messi a disposizioni tra le due stazioni. I trasferimenti avverranno con autobus per la prima volta condivisi da Frecciarossa Trenitalia e Italo.

I lavori al “Ponte al Pino”

Le operazioni di intervento al cavalcavia fiorentino comporteranno almeno un'ora in più di viaggio per chi vorrà attraversare l'Italia in treno nelle 24 ore di sospensione della circolazione. Previsto, per alcuni treni sulla vecchia linea Tirrenica, un tempo di viaggio maggiore anche di due ore. Oltre ai lavori al “Ponte al Pino”, saranno effettuati interventi di rinnovo degli scambi nell'ambito della stazione di Firenze Santa Maria Novella nelle giornate del 24 e 25 gennaio. Anche in questo caso, i lavori comporteranno una riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e regionali, con una riduzione del 50% dei treni previsti. A essere interessata dai disagi sarà soprattutto la tratta Roma-Firenze.