Firenze, trovato il corpo carbonizzato di un 23enne a Vinci: si indaga

Cronaca

Si tratta di un 23enne che, secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe dato fuoco volontariamente

l corpo carbonizzato rinvenuto a Vinci (Firenze) nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, è di un giovane di 23 anni che, secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe dato fuoco volontariamente. La salma carbonizzata è stata trovata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio di una legnaia nei pressi di un'abitazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dei carabinieri, il giovane, che viveva con i genitori, aveva problemi ed era sotto terapia, e ieri sera avrebbe aggredito con un martello la madre che era appena rientrata a casa; poi sarebbe andato nella legnaia dove si sarebbe dato fuoco. Il padre non era presente. La madre è stata ricoverata in ospedale.

