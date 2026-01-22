Taranto, cadavere trovato sul ciglio della strada. Indagini aperte

È stato individuato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti e automobilisti il cadavere di un uomo sul ciglio della strada provinciale tra Crispiano e Statte, in provincia di Taranto. Il corpo è stato trovato ieri sera. Si tratterebbe di un cittadino di origine straniera. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'ipotesi più probabile è che sia stato investito da un'automobile che poi non si è fermata per chiamare i soccorsi. Sarà l'autopsia a fare maggiore chiarezza. Sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme vedendo il corpo esanime lungo la strada. Sull'episodio indagano i carabinieri.