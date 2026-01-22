Offerte Sky
Treviso, questionario tra dipendenti di un'azienda: "Chi licenzieresti in caso di crisi?"

Cronaca
Contestata una iniziativa presa un mese fa  da un'azienda di componenti elettrici  che ha chiesto ai suoi dipendenti : "Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?". L'azienda ha ribadito che si è trattato di un'indagine interna

"Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?". A chiederlo è stata un'azienda di componenti elettrici di Castelfranco Veneto (Treviso), la "Bluergo", in un questionario distribuito prima di Natale, e rivelato oggi dal La Tribuna di Treviso.

Viene chiesto di rispondere indicando nome e cognome

 L'azienda occupa una sessantina di dipendenti tra uomini e donne, che hanno contestato l'argomento del questionario. Tra le possibili opzioni vengono indicati i volontari, le persone in part-time, le persone senza carichi di famiglia, i dipendenti più giovani, o altro. Ai dipendenti viene chiesto di rispondere indicando nome e cognome. Al momento solo una decina di questionari sarebbero stati compilati e restituiti all'azienda. 

L'azienda: "Solo un'indagine interna”

La dirigenza della Bluergo definisce invece il questionario come uno strumento di ascolto: "È solo un'indagine interna per testare il clima aziendale. Il mercato è in crisi e il nostro obiettivo è quello di scongiurare i licenziamenti", ha dichiarato il titolare, Bruno Scapin. Stamani è previsto un incontro tra la proprietà e i dipendenti, che chiedono chiarezza sulle reali intenzioni dell'azienda e sulle prospettive occupazionali.  

