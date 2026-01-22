Contestata una iniziativa presa un mese fa da un'azienda di componenti elettrici che ha chiesto ai suoi dipendenti : "Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?". L'azienda ha ribadito che si è trattato di un'indagine interna ascolta articolo

"Chi lasceresti a casa? Chi non ha figli? Chi è stato assunto da meno tempo?". A chiederlo è stata un'azienda di componenti elettrici di Castelfranco Veneto (Treviso), la "Bluergo", in un questionario distribuito prima di Natale, e rivelato oggi dal La Tribuna di Treviso.

Viene chiesto di rispondere indicando nome e cognome L'azienda occupa una sessantina di dipendenti tra uomini e donne, che hanno contestato l'argomento del questionario. Tra le possibili opzioni vengono indicati i volontari, le persone in part-time, le persone senza carichi di famiglia, i dipendenti più giovani, o altro. Ai dipendenti viene chiesto di rispondere indicando nome e cognome. Al momento solo una decina di questionari sarebbero stati compilati e restituiti all'azienda.