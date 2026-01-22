Arriva la neve in Lombardia, ecco dove: le previsioni per il weekend

I primi fiocchi cadranno sui rilievi settentrionali e l'Appennino ma, a causa dello zero termico che si mantiene fino al mattino attorno ai 1000 metri, si prevede una quota neve attorno agli 800-900. Dal pomeriggio ci sarà un deciso impulso perturbato che coinvolgerà l'intera regione anche se le maggiori cumulate saranno sulla parte occidentale della regione

In Lombardia è previsto un weekend all'insegna del maltempo e del freddo. Tra venerdì 23 gennaio e domenica 25 il cielo si presenterà spesso coperto per il passaggio di due impulsi perturbati: il primo porterà deboli piogge e nevicate a quote collinari tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato 24 gennaio, il secondo interesserà la regione nella giornata di domenica 25 gennaio. E le temperature? Le minime in questa fase sono attese in aumento, in lieve calo le massime.

Dove è attesa la neve a partire da domani

Per la giornata di domani ci si attende una nuova breve fase instabile che, a causa della presenza di aria fredda in quota, porterà a diffuse precipitazioni deboli o molto deboli ma prevalentemente nevose sui rilievi. Le prime nevicate interesseranno i rilievi settentrionali e l'Appennino ma, a causa dello zero termico che si mantiene fino al mattino attorno ai 1000 metri, si prevede una quota neve attorno agli 800-900 metri anche se non esclusi fenomeni di omotermia nei fondovalle e quindi nevicate deboli anche a quota inferiore fino a 400-500 metri. Dal pomeriggio ci sarà un deciso impulso perturbato che coinvolgerà l'intera regione anche se le maggiori cumulate saranno sulla parte occidentale della regione; la quota neve si porterà sui 300-500 metri sui settori centrali e occidentali mentre su quelli orientali si porterà fino a 800-900 metri. Nei settori occidentali, in particolare su Valchiavenna, Prealpi varesine, Prealpi comasche-lecchesi e Prealpi bergamasche, per quote inferiori a 600 m, si prevedono possibili massimi locali fino a 5-7 cm. Per quote fino a 1.200 metri saranno possibili massimi locali fino a 15-20 cm sulle medesime zone.

Miglioramento da lunedì, poi spazio a una nuova perturbazione

La nuova settimana (quella che porta ai giorni della Merla, per tradizione considerati i più freddi dell’anno, il 29, 30 e 31 gennaio) si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26, ma già da martedì 27 gennaio si farà strada una nuova perturbazione con nuove piogge in pianura e nevicate in montagna fino a mercoledì 28 gennaio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori generalmente allineati alle medie del periodo.