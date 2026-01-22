Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arriva la neve in Lombardia, ecco dove: le previsioni per il weekend

Cronaca

I primi fiocchi cadranno sui rilievi settentrionali e l'Appennino ma, a causa dello zero termico che si mantiene fino al mattino attorno ai 1000 metri, si prevede una quota neve attorno agli 800-900. Dal pomeriggio ci sarà un deciso impulso perturbato che coinvolgerà l'intera regione anche se le maggiori cumulate saranno sulla parte occidentale della regione

ascolta articolo

In Lombardia è previsto un weekend all'insegna del maltempo e del freddo. Tra venerdì 23 gennaio e domenica 25 il cielo si presenterà spesso coperto per il passaggio di due impulsi perturbati: il primo porterà deboli piogge e nevicate a quote collinari tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato 24 gennaio, il secondo interesserà la regione nella giornata di domenica 25 gennaio. E le temperature? Le minime in questa fase sono attese in aumento, in lieve calo le massime.

Dove è attesa la neve a partire da domani

Per la giornata di domani ci si attende una nuova breve fase instabile che, a causa della presenza di aria fredda in quota, porterà a diffuse precipitazioni deboli o molto deboli ma prevalentemente nevose sui rilievi. Le prime nevicate interesseranno i rilievi settentrionali e l'Appennino ma, a causa dello zero termico che si mantiene fino al mattino attorno ai 1000 metri, si prevede una quota neve attorno agli 800-900 metri anche se non esclusi fenomeni di omotermia nei fondovalle e quindi nevicate deboli anche a quota inferiore fino a 400-500 metri. Dal pomeriggio ci sarà un deciso impulso perturbato che coinvolgerà l'intera regione anche se le maggiori cumulate saranno sulla parte occidentale della regione; la quota neve si porterà sui 300-500 metri sui settori centrali e occidentali mentre su quelli orientali si porterà fino a 800-900 metri. Nei settori occidentali, in particolare su Valchiavenna, Prealpi varesine, Prealpi comasche-lecchesi e Prealpi bergamasche, per quote inferiori a 600 m, si prevedono possibili massimi locali fino a 5-7 cm. Per quote fino a 1.200 metri saranno possibili massimi locali fino a 15-20 cm sulle medesime zone.

Miglioramento da lunedì, poi spazio a una nuova perturbazione

La nuova settimana (quella che porta ai giorni della Merla, per tradizione considerati i più freddi dell’anno, il 29, 30 e 31 gennaio) si aprirà con un miglioramento e un maggior soleggiamento nella giornata di lunedì 26, ma già da martedì 27 gennaio si farà strada una nuova perturbazione con nuove piogge in pianura e nevicate in montagna fino a mercoledì 28 gennaio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori generalmente allineati alle medie del periodo.

Cronaca: Ultime notizie

Valentino, anche oggi la camera ardente a Roma in attesa dei funerali

Cronaca

Prosegue il saluto allo stilista, morto il 19 gennaio all'età di 93 anni. La camera ardente...

13 foto

I funerali di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a scuola

Cronaca

Sono centinaia le persone che hanno seguito il feretro nel percorso tra l'obitorio e la...

10 foto
Corteo funebre

Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO

Cronaca

Insieme a Sardegna e, soprattutto, Sicilia, la Calabria è stata una delle regioni maggiormente...

10 foto

Treni, inaugurata nuova linea ferroviaria per l'aeroporto Malpensa

Cronaca

Da venerdì 23 gennaio tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano...

Crans Montana, telecamere di Le Constellation spente 3 minuti del rogo

Cronaca

All’interno del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato...

Cronaca: i più letti