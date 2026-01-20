Dopo il semestre filtro, gli studenti avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, gli atenei apriranno degli appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il recupero degli esami non superati di Fisica, Chimica e Biologia. Ecco le date da sapere

Dopo aver partecipato alle prove del semestre filtro di Medicina e Chirurgia, gli studenti universitari avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, saranno disposti degli appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il recupero degli esami non superati di Fisica, Chimica e Biologia. Su 10mila studenti, poco più di 7mila hanno ottenuto tre sufficienze nelle materie in questione.

l recupero dei debiti

Una volta recuperati i crediti, gli studenti che hanno superato almeno una prova del semestre aperto potranno immatricolarsi a Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e protesi dentaria e chiedere l’eventuale convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa. Per quanto riguarda gli appelli, l'Università di Napoli Federico II ha annunciato che le date rientreranno nella finestra temporale che va dal 22 al 26 gennaio, mentre l'Università di Milano prevede tre appelli (tra il 26 e il 29 gennaio, tra il 9 e il 13 febbraio e tra il 25 e il 26 febbraio).

Diverse invece le date per l'Università di Firenze, in cui il recupero dei debiti avverrà in tre appelli: 29 gennaio, 12 febbraio e 26 febbraio. Come si legge sul sito dell'ateneo fiorentino, saranno disposti anche “percorsi di 12 ore” online per il “consolidamento delle conoscenze in Chimica, Biologia e Fisica”, integrati da “attività di peer tutoring con studenti senior” su “piattaforme e-learning”. Anche l'ateneo di Siena ha disposto dei corsi online, stabilendo una prima verifica per il 29 gennaio.

Gli appelli nelle altre Università

L'Università di Padova ha scelto le date del 6, 20 e 27 febbraio per Biologia e Chimica, mentre per Fisica gli appelli saranno nei giorni di 7, 21 e 28 febbraio. Le date per l'ateneo di Cagliari sono invece 2,12 e 23 febbraio per Fisica e 5, 16 e 26 febbraio per Biologia e Chimica, mentre l'Università di Ferrara ha scelto 3-16-25 febbraio (per Fisica), 6-18-27 febbraio (per Biologia) e 6-17-27 (per Chimica). Infine, Milano Statale ha individuato nei periodi 26-29 gennaio, 9-13 febbraio e 25-26 febbraio le tre finestre per il recupero dei debiti.

Restano in via di formalizzazione le scelte delle università di Brescia (con tre date a fine gennaio, seconda e ultima settimana di febbraio), della Calabria (con tre settimane di corsi e successivi tre appelli) e del Piemonte orientale (corsi online e data tripla tra febbraio e inizio marzo a Novara e ad Alessandria).