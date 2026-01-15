Offerte Sky
Roma, controlli GdF a Termini: sequestrati 6 milioni di articoli contraffatti

©Ansa

L'attività è stata svolta nel corso di tre distinti interventi e tre persone sono state denunciati all'Autorità Giudiziaria. Sequestrati inoltre, in via amministrativa, "circa 3.000 gadget e articoli di bigiotteria posti in vendita in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti", ha spiegato la GdF

La Guardia di Finanza, nell'ambito della maxioperazione di controllo interforze svolta nella giornata di ieri, 14 gennaio, nella zona della stazione Termini a Roma, ha sequestrato 6 milioni di articoli tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti. L'attività è stata svolta nel corso di tre distinti interventi e tre persone sono state denunciati all'Autorità Giudiziaria. "Nel medesimo contesto operativo sono stati inoltre sequestrati, in via amministrativa, circa 3.000 gadget e articoli di bigiotteria posti in vendita in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 3.098 euro", ha fatto sapere, attraverso una nota, la Gdf. 

