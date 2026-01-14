Offerte Sky
Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace

Cronaca

L’uomo è stato abbandonato dai complici in fin di vita davanti all’ospedale di Magenta. Le indagini condotte dai carabinieri hanno poi ricostruito le fasi del tentativo di furto in una villetta di Lonate Pozzolo. Nella colluttazione sarebbe rimasto ferito anche il proprietario

Lo hanno lasciato in gravissime condizioni davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo. È deceduto così un uomo di 37 anni che questa mattina era stato trovato con una ferita al petto davanti al nosocomio del comune lombardo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si era introdotto per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, ma sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. Anche il proprietario della casa, colpito a calci e pugni, sarebbe rimasto ferito e si troverebbe adesso in ospedale. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, che era appartenente a una famiglia nomade, creando qualche problema al personale sanitario. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varese, alle 11 due uomini, dopo aver scassinato la porta, si sono introdotti in una villa a Lonate Pozzolo per rubare. All'interno dell'abitazione era presente il proprietario di casa che, sentito il rumore, ha sorpreso i due. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto, mentre uno dei due rapinatori è stato colpito da un colpo sferratogli con un coltello dal padrone di casa. A quel punto il ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di un'autovettura condotta da un terzo complice, che li attendeva all'esterno. L'uomo è stato quindi lasciato dai suoi compagni davanti all'ospedale di Magenta dove, subito soccorso, è morto poco dopo. Le indagini sull'episodio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono condotte dal personale della Compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio e del Nucleo investigativo di Varese.

