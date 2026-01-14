Lo hanno lasciato in gravissime condizioni davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo. È deceduto così un uomo di 37 anni che questa mattina era stato trovato con una ferita al petto davanti al nosocomio del comune lombardo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si era introdotto per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, ma sarebbe stato colpito dal padrone di casa con un coltello. Anche il proprietario della casa, colpito a calci e pugni, sarebbe rimasto ferito e si troverebbe adesso in ospedale. A quanto si è saputo, fuori dall'ospedale di Magenta si sono radunati numerosi amici e conoscenti della vittima, che era appartenente a una famiglia nomade, creando qualche problema al personale sanitario. Delle indagini si occupano i carabinieri di Varese e la Procura di Busto Arsizio.