Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, prima della sua nomina al governo, aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni su X. "Ha sempre vissuto con convizione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo", ha sottolineato la presidente del Consiglio, esprimendo "le più sincere condoglianze alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene in questo momento di dolore".

Addio a Valeria Fedeli

"Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa commentando la notizia.

Al cordoglio si è unita anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. "La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un’enorme perdita per tutta la comunità democratica", ha detto la segretaria dem. "Nel corso della sua vita da politica, ministra dell’istruzione, sindacalista e femminista ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza", ha ricordato Schlein, aggiungendo che "si è battuta fino all'ultimo per l’eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale". E ancora: "Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti". Anche l'ex premier Paolo Gentiloni ha espresso vicinanza alla famiglia di Fedeli, definendola "una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo".

Il cordoglio

Anche l'ex premier Matteo Renzi ha commentato la notizia, ricordando Fedeli come "una donna intelligente, sensibile e molto lucid". E ancora: "Personalmente ricordo l’affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del governo, quando era vice presidente del Senato, sia negli ultimi anni. Era facile volerle bene ed era bello farlo", ha ribadito il leader di Iv.

A esprimere vicinanza alla famiglia è stato anche il leader di Azione, Carlo Calenda. "Valeria Fedeli, è stata una mia collega di Governo ma soprattutto un’amica. Una donna che si è battuta tutta la vita per l’emancipazione femminile e le pari opportunità con passione e coraggio. Ci mancherà", ha commentato.

Al cordoglio si è unito anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara rivolgendo "le mie sentite condoglianze alla famiglia, nel ricordo del suo impegno appassionato e sincero" .

Il messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla responsabile Scuola del Pd, Irene Manzi. "La nostra comunità è profondamente colpita ed addolorata dalla scomparsa della cara Valeria Fedeli", ha riferito. "Una donna forte e generosa, una politica acuta e intelligente, che ha saputo rappresentare con integrità i valori del Partito Democratico nelle istituzioni. Personalmente, ho avuto la straordinaria fortuna di lavorare con lei sui grandi temi dell'educazione, della formazione e dei saperi. Esperienze e un lungo confronto che mi hanno arricchita e di cui le sarò sempre riconoscente", ha aggiunto Manzi. "Per Valeria quasi tutto era 'politico' ed è attraverso questa chiave che ha dato il suo contribuito alla storia recente della sinistra italiana", ha ribadito la responsabile dem, rimarcando che "le siamo tutti grati per ciò che ci ha lasciato e ci mancherà profondamente".