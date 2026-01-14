Rapina in gioielleria di Cortina, malviventi in fuga

Si cercano i responsabili di una rapina a mano armata in un negozio di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo, che hanno immobilizzato la commessa puntandole contro un'arma e sono poi scappati con due borsoni pieni di gioielli, orologi e preziosi vari

Rapina a mano armata in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo, stamane verso le 11. Due malviventi sono entrati nella gioielleria Cacciari Salvati, hanno immobilizzato la commessa presente puntandole contro un'arma e poi sono scappati con due borsoni pieni di gioielli, orologi e preziosi vari. Una volta fuori si sono dileguati a bordo di un’auto, guidata da un terzo uomo anch'esso ricercato, che è stata ritrovata poco dopo dalle forze dell’ordine in una zona defilata della cittadina bellunese e risultata rubata.

Storicamente, si tratta della prima rapina che viene compiuta a Cortina d'Ampezzo. I malviventi hanno agito a volto scoperto e non sarebbero di nazionalità italiana. Polizia e carabinieri stanno effettuando rilievi di natura scientifica nel locale.