Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni

Cronaca

L'aggressione è avvenuta a Muggiò. Ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto

Una donna di 31 anni è stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

