Azzurra Breda morta a 12 anni per polmonite fulminante, la Procura apre un'inchiesta

La ragazzina è deceduta il 31 dicembre dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva. La Procura di Padova ha disposto l'autopsia e fatto acquisire la cartella clinica

La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, 12 anni, deceduta il 31 dicembre nella Terapia intensiva pediatrica dell'Azienda Ospedale Università di Padova a causa di una polmonite fulminante. La pm Valeria Peruzzo - secondo quanto scrivono diversi quotidiani locali - ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, per stabilire se ci siano state omissioni o responsabilità mediche. Attualmente non ci sono indagati e la polizia giudiziaria ha acquisito la cartella clinica della ragazzina.

La febbre alta e la corsa in ospedale

Azzurra, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), aveva iniziato a stare male il 28 dicembre con febbre fino a 40 gradi. I genitori l'avevano portata al pronto soccorso pediatrico di Padova dove era stata ricoverata per le difficoltà respiratorie. Nei giorni successivi il quadro clinico si è aggravato e la ragazzina è stata trasferita in rianimazione, dove è morta la mattina del 31 dicembre. Azzurra non soffriva di patologie pregresse. Praticava danza, suonava il pianoforte da quattro anni e frequentava la seconda media con ottimi risultati. Aveva sostenuto visite mediche sportive nell'ottobre scorso con riscontri positivi. Ieri sera la comunità di Sant'Angelo si è raccolta nella chiesa di San Michele per una veglia di preghiera. "Azzurra è viva e guida i nostri passi sulla via della vita", ha detto il parroco don Enrico Piccolo. 

