Marche, terremoto in provincia di Macerata: scossa di magnitudo 3.8

Cronaca

Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo,  alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3

Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata 3:31 nelle Marche. Il terremoto, con epicentro a due km da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è avvenuto a una profondità di 23,6 km. Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo,  alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3.

