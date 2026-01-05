Marche, terremoto in provincia di Macerata: scossa di magnitudo 3.8

Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo, alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3

Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata 3:31 nelle Marche. Il terremoto, con epicentro a due km da Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, è avvenuto a una profondità di 23,6 km. Altre scosse, come rilevato dall'Ingv Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate nella stessa zona, tra Sant'Angelo in Pontano e Gualdo, alle ore 3.38 con magnitudo 3.1 e alle ore 5.15 di magnitudo 3.