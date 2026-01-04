Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere

Arriva l’Epifania, che tutte le feste si porta via. Il 6 gennaio segna l’ultimo giorno delle festività natalizie e, come da tradizione, anche Napoli si prepara a salutare il periodo delle feste con una serie di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini non solo. Per la Befana a Napoli sono in programma numerosi eventi che spaziano dalle celebrazioni tradizionali in piazza agli spettacoli teatrali, fino ai concerti televisivi.

In Piazza del Plebiscito andrà in scena, come da tradizione, la manifestazione più iconica della città, con mercatini ed eventi dedicati alle famiglie. Si rinnova la tradizionale Festa della Befana, a partire dalle ore 9, con animazione, la partecipazione dei Vigili del Fuoco e la distribuzione di dolci ai bambini. Piazza Mercato ospita il Villaggio della Befana, con la fiera della calza e mercatini di giocattoli e dolciumi attivi fino a tarda notte.

Ultimo giorno per i Mercatini di San Gregorio Armeno e ultima occasione per i ritardatari ammirare le tradizionali esposizioni presepiali che illuminano il centro storico.

In agenda anche la Festa a Città della Scienza: prevista una grande festa tematica "Aspettando la Befana" con attività didattiche e ludiche per bambini. Per gli amanti della musica da non perdere il Concerto dell'Epifania, giunto alla sua 31esima edizione e che sarà registrato presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. L'evento, presentato da Arianna Ciampoli e Pino Strabioli, promuove un messaggio di pace internazionale. Sal Da Vinci si esibirà al Teatro Augusteo con lo spettacolo "Dalla parte del cuore". Aperture straordinarie per molti siti museali statali, come il Palazzo Reale e il Museo Pignatelli Tra gli eventi fuori città l'Anfiteatro e il Museo Archeologico dell'Antica Capua prevedono aperture ed eventi speciali per il 6 gennaio.