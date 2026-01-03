Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 4 della scorsa notte quando - secondo quanto riferito dalla vittima agli investigatori - il fratello del tecnico dei sardi sarebbe stato avvicinato da tre persone a volto scoperto in Vico Tre re a Toledo, angolo con Vico Lungo Teatro Nuovo, dove gestisce un locale della movida partenopea. Uno dei tre aggressori avrebbe aperto il fuoco colpendolo due volte alla gamba: i medici del Vecchio Pellegrini hanno riscontrato ferite da arma da fuoco alla gamba destra. Le indagini condotte dalla Questura di Napoli sono indirizzate a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione.

Pisacane: “Aggredito solo mio fratello, non mio padre”

Diversamente da quanto inizialmente riferito, il padre di Pisacane non è stato coinvolto nell’aggressione. A precisarlo sui social è stato lo stesso allenatore del Cagliari che ha scritto: “Coinvolto solo mio fratello Gianluca, nessuna aggressione a mio padre”. Poi ha aggiunto: “Come riportato da diversi organi di stampa questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia". E ha concluso: "Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto".