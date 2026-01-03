Morte Aurora Livoli, l'8 gennaio interrogatorio per il fermato

Dovrebbe tenersi l'8 gennaio prossimo l'interrogatorio davanti al pm del peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, indagato per omicidio per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio in via Paruta a Milano. L'uomo, che ha precedenti per violenza sessuale, era stato arrestato il 30 dicembre dai carabinieri per una tentata rapina commessa proprio la sera del 28 alla fermata della metropolitana M2 di Cimiano, poco distante da dove Aurora è stata trovata morta. I carabinieri del tenente colonnello Antonio Coppola hanno quindi comparato le immagini delle telecamere della metro e quelle in via Paruta in cui si vede Aurora che cammina con l'uomo che entra nel cortile con lei e poi ne esce da solo. Da qui, ma non solo, il convincimento che il rapinatore della metro e l'uomo che era con Aurora fosse la stessa persona. L'autopsia ipotizza che la ragazza sia stata strozzata mentre gli anatomopatologi non si sono espressi sul fatto che possa aver subito abusi sessuali. La diciannovenne si era allontanata da Fondi (Latina), dove viveva con la famiglia senza denaro e l'ultimo contatto con la famiglia era stato il 26 novembre. Aurora aveva detto ai famigliari che stava bene ma non voleva tornare a casa. Il 10 dicembre era stata poi presentata denuncia per la sua scomparsa.