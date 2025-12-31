Sassari, elettricista muore durante intervento di manutenzione

Morto sul lavoro, in Sardegna, nell'ultimo giorno dell'anno. Un elettricista di 56 anni è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura. Nonostante l’intervento di un'ambulanza del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e lo Spresal mentre le indagini sono affidate ai carabinieri.