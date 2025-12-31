Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sassari, elettricista muore durante intervento di manutenzione

Cronaca

Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura

ascolta articolo

Morto sul lavoro, in Sardegna, nell'ultimo giorno dell'anno. Un elettricista di 56 anni è stato schiacciato su un carrello elevatore mentre stava lavorando per una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. Secondo quanto appreso l'uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura. Nonostante l’intervento di un'ambulanza del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e lo Spresal mentre le indagini sono affidate ai carabinieri. 

Cronaca: Ultime notizie

Capena, pitbull aggredisce il padrone: salvato dalla moglie

Cronaca

Paura nella notte alle porte di Roma, dove un uomo è stato aggredito dal proprio cane pitbull in...

San Silvestro, storie e leggende della notte del 31 dicembre

Cronaca

Che sia di origine pagana o religiosa, il Capodanno è una festa sentita e apprezzata da tutti. In...

Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora

Cronaca

Si indaga sulle ultime ore di vita di Aurora Livoli, la 19enne trovata riversa a terra nel...

Mamma e figlia morte intossicate, autopsia in corso. Migliora il padre

Cronaca

L'esame autoptico dovrebbe aiutare a stabilire con sufficiente certezza le cause del decesso. Gli...

Chico Forti ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere

Cronaca

L'istanza dei legali è stata accettata dopo che una precedente richiesta di liberazione...

Cronaca: i più letti