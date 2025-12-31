Offerte Sky
Trovato cadavere nel Veneziano con una ferita da arma da fuoco

Cronaca
Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto

Il corpo di un giovane, dell'età apparente di 25-30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, che ha avvertito i carabinieri. Il cadavere è vestito, riverso su un fianco; sulla tempia una ferita, che sembra compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno, con il comandante del Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio.

