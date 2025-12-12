Droga, sequestrati 138 Kg di cocaina nel porto di Civitavecchia

La Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia e la Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato un ingente carico di cocaina purissima, pari a circa 138 chilogrammi, nascosto all'interno del carico di un Tir proveniente da Barcellona. Arrestato il corriere ascolta articolo

Sequestrati 138 chili di cocaina pura nel porto di Civitavecchia. E' il risultato dei servizi svolti nel mese di novembre dalla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, la Guardia di Finanza di Roma - Gruppo Civitavecchia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Uadm Lazio 3. Il carico era nascosto all'interno di un autoarticolato, di proprietà di una società slovena, appena sbarcato da una nave proveniente da Barcellona.

Il carico era nascosto in un Tir proveniente da Barcellona L'estremo nervosismo e l'agitazione dal conducente, durante i controlli documentali, hanno indotto gli operanti ad approfondire il controllo ed hanno sottoposto la merce all'attenzione dell'unità cinofila antidroga in forza al Gruppo GdF di Civitavecchia. Proprio grazie al fiuto del cane Jackpot è stato possibile individuare, all'interno di sei voluminosi sacchi industriali contenenti plastica riciclata, 120 panetti di cocaina. La droga, di elevata purezza, dopo essere stata tagliata e preparata avrebbe potuto generare, venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio, profitti illeciti fino a 15 milioni di euro circa.