Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: no alcol e fuochi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: 4.500 persone in piazza, no alcol e fuochi

Cronaca
©Getty

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano ha stabilito una serie di regole per garantire la sicurezza. In Piazza Duomo a Capodanno potranno entrare al massimo 4.500 persone e saranno vietati il consumo di alcol e l'utilizzo di fuochi artificiali. Gli spazi della piazza saranno precettati dalle forze di polizia e vigili del fuoco

ascolta articolo

Niente alcol o fuochi d'artificio e un numero massimo di persone in Piazza Duomo. Sono queste le limitazioni volute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di chi parteciperà ai festeggiamenti per il Capodanno. In Piazza Duomo potranno entrare al massimo 4.500 persone, mentre il consumo di alcol e l'uso di fuochi artificiali saranno vietati. Come spiega una nota della Prefettura, gli spazi della piazza del Duomo milanese "saranno adeguatamente delimitati, assicurando vie di esodo per il deflusso in sicurezza, e presidiati da operatori delle forze di polizia, della polizia locale di Milano e dei vigili del fuoco”. L'obiettivo è “assicurare pronta assistenza ai presenti in Piazza ed attento monitoraggio degli spazi cittadini interessati”.

I limiti in Piazza Duomo

Nell'area di Piazza Duomo verrà anche disposto “il divieto di vendita per asporto e di consumo di bevande in vetro, in lattine e di alcolici, nonché il divieto di vendita e di accensione di artifici pirotecnici". Oltre alla piazza, che attualmente ospita numerose installazioni dedicate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, saranno anche sorvegliate tutte le altre zone del centro cittadino e la Galleria Vittorio Emanuele II. Anche nelle aree periferiche e in quelle della movida saranno poi assicurati specifici dispositivi di sicurezza svolti da servizi interforze, in collaborazione con la Polizia Locale e con l'ausilio di Amsa, per garantire la tempestiva rimozione di rifiuti o altro materiale. Nella zona di Rogoredo, infine, saranno attivati dei presidi mobili della polizia e dei carabinieri "con l'obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza e legalità in quell'area".

Accensione dell albero di Natale in piazza Duomo, Milano 6 Dicembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER

Vedi anche

Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero generale, giornata di stop dai trasporti alla scuola. DIRETTA

live Cronaca

La Cgil scende in piazza contro la Manovra 2026. La mobilitazione interessa tutti i settori...

Sciopero generale 12 dicembre

Milano, anziano sfonda con auto parete di un garage: sospeso a 8 metri

Cronaca

È successo in un'autorimessa di via Giacomo Zanella. A causa di una manovra sbagliata mentre...

Sciopero generale, cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO

Cronaca

Proteste in molte città da Nord a Sud contro la Legge di Bilancio in via di approvazione: a...

6 foto
Manifestazioni in tutta Italia contro la Manovra

Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: no alcol e fuochi

Cronaca

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano ha stabilito una serie di...

Droga, sequestrati 138 Kg di cocaina nel porto di Civitavecchia

Cronaca

La Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia e la Guardia di Finanza di Roma hanno...

Cronaca: i più letti