Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: no alcol e fuochi

Niente alcol o fuochi d'artificio e un numero massimo di persone in Piazza Duomo. Sono queste le limitazioni volute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di chi parteciperà ai festeggiamenti per il Capodanno. In Piazza Duomo potranno entrare al massimo 4.500 persone, mentre il consumo di alcol e l'uso di fuochi artificiali saranno vietati. Come spiega una nota della Prefettura, gli spazi della piazza del Duomo milanese "saranno adeguatamente delimitati, assicurando vie di esodo per il deflusso in sicurezza, e presidiati da operatori delle forze di polizia, della polizia locale di Milano e dei vigili del fuoco”. L'obiettivo è “assicurare pronta assistenza ai presenti in Piazza ed attento monitoraggio degli spazi cittadini interessati”.

I limiti in Piazza Duomo

Nell'area di Piazza Duomo verrà anche disposto “il divieto di vendita per asporto e di consumo di bevande in vetro, in lattine e di alcolici, nonché il divieto di vendita e di accensione di artifici pirotecnici". Oltre alla piazza, che attualmente ospita numerose installazioni dedicate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, saranno anche sorvegliate tutte le altre zone del centro cittadino e la Galleria Vittorio Emanuele II. Anche nelle aree periferiche e in quelle della movida saranno poi assicurati specifici dispositivi di sicurezza svolti da servizi interforze, in collaborazione con la Polizia Locale e con l'ausilio di Amsa, per garantire la tempestiva rimozione di rifiuti o altro materiale. Nella zona di Rogoredo, infine, saranno attivati dei presidi mobili della polizia e dei carabinieri "con l'obiettivo di garantire sempre maggiore sicurezza e legalità in quell'area".