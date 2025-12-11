Offerte Sky
Cronaca

Perché i Centri per uomini autori di violenza sono al collasso

Giulia Mengolini

Ad Ancona una donna di 49 anni è stata uccisa dal marito che si trovava in libertà mentre era in lista d'attesa da mesi prima di entrare in un CUAV. La polemica si è accesa, ma questi centri (100 in Italia) versano in condizioni estremamente difficili: gli accessi sono triplicati e i percorsi raddoppiati, ma i fondi sono fermi.“Siamo in una situazione di emergenza: molti operatori sono in burn out", spiega la presidente della di RELIVE Alessandra Pauncz: "Chiediamo un dialogo istituzionale"

