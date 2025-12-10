Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale

L’ex presidente della Camera dovrà scontare la pena in carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio. Al centro dell'indagine c’è la compravendita di tre Ferrari Granturismo servite per riciclare denaro. "La verità verrà fuori, sono tranquilla, la verità è che io sono innocente", ha commentato Pivetti subito dopo la sentenza. Condanne a due anni confermate anche per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli ascolta articolo

Confermata la sentenza a 4 anni per Irene Pivetti. L’ex presidente della Camera è stata condannata alla reclusione dalla Corte d’Appello di Milano per evasione fiscale e autoriciclaggio. Al centro del processo ci sono una serie di operazioni commerciali, datate 2016, del valore di circa 10 milioni di euro: si tratta di operazioni relative alla compravendita di tre Ferrari Granturismo che, stando alle indagini del pm Giovanni Tarzia e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. "La verità verrà fuori, sono tranquilla, la verità è che io sono innocente", ha commentato Pivetti subito dopo la sentenza. "Mi sarei aspettata un esito diverso, ora sono molto curiosa di vedere le motivazioni, ma sono anche molto tranquilla, perché la verità prima o poi verrà fuori, non sono preoccupata", ha spiegato ai cronisti. Dopo la pubblicazione delle motivazioni, Pivetti e il suo legale potranno fare ricorso in Cassazione.

Confermate le condanne La condanna per la ex presidente della Camera a 4 anni di reclusione era già stata decisa dal Tribunale il 26 settembre 2024. I giudici della quarta sezione penale della Corte d'Appello di Milano, Fagnoni, Centonze e Marchiondelli, hanno quindi accolto le richieste della sostituta procuratrice generale Franca Macchia e del pm Tarzia confermando il verdetto. Oltre a Irene Pivetti, la Corte d'Appello ha confermato anche le condanne a due anni, con pena sospesa e non menzione, per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli. Confermata inoltre la conseguente confisca di oltre 3,4 milioni di euro, soldi congelati già nel corso delle indagini a carico dell'ex esponente leghista.