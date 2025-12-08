Detenuto evaso da Opera in fuga: le immagini delle sbarre tagliate

Il 41enne Toma Taulant, che si trovava nel settore di massima sicurezza, è riuscito a darsi alla fuga segando le sbarre di ferro e utilizzando delle lenzuola annodate per calarsi dalla cella. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe raggiunto il muro di cinta della struttura alto 6 metri e, dopo averlo scavalcato, sarebbe evaso nel cuore della notte. Il 41enne è attualmente ricercato su tutto il territorio nazionale

Le sbarre della cella tranciate con degli attrezzi, e poi la fuga dal carcere di Opera. Il 41enne Toma Taulant, già protagonista in passato di altri tentativi di fuga (riusciti) dalle case circondariali in cui era detenuto, è attualmente in fuga ed è ricercato su tutto il territorio nazionale. L'uomo, che si trovava nel settore di massima sicurezza per scontare una pena legata a una serie di reati tra cui anche rapina, è riuscito a scappare segando le sbarre di ferro e utilizzando delle lenzuola annodate per calarsi dalla cella. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe raggiunto il muro di cinta della struttura alto 6 metri e, dopo averlo scavalcato, sarebbe evaso nel cuore della notte.