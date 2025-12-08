Offerte Sky
Festa dell'Immacolata, Meloni: "Che sia una giornata di felicità"

Cronaca
Giorgia Meloni su X

La premier Meloni ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio d'auguri in occasione dell'8 dicembre. Ad accompagnarlo anche una foto che ritrae la premier sorridente accanto alla figlia Ginevra

"Che sia una giornata di serenità e felicità per voi e per le vostre famiglie". Questo il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi profili social in occasione dell' 8 dicembre, augurando "a tutti" una "Buona Festa dell'Immacolata". Ad accompagnare gli auguri della premier anche una foto che la ritrae sorridente accanto alla figlia Ginevra, davanti a un albero di Natale addobbato con palline e luci. 

