Esce da scuola e scompare, ore d'ansia a Portici per una 16enne

L'allontanamento dopo la scuola

In base a quanto emerso la scomparsa di Suamy risale al 2 dicembre, quando la direttrice della casa famiglia ha presentato denuncia di allontanamento ai carabinieri. La giovane, quel giorno, sarebbe andata regolarmente a scuola per poi far perdere le sue tracce. Il suo telefono risulta staccato proprio dalle 14.30 del 2 dicembre e, ad oggi, non sarebbe ancora localizzabile. Al momento della scomparsa, ha fatto sapere la madre, indossava una maglietta blu, un jeans ed un pellicciotto nero, ed aveva sulle spalle lo zaino della scuola. "É la prima volta che si comporta in questa maniera - ha raccontato ai militari la direttrice della struttura - non ha mai dato segni di squilibrio".

L'ipotesi della madre

Secondo la madre, Suamy avrebbe contattato un'amica il giorno successivo, quindi il 3 dicembre e le avrebbe detto di far sapere che non l'avrebbero dovuta cercare. "Doveva essere al sicuro, protetta e invece non non so che fine abbia fatto. Mia figlia è fragile, ho paura che le sia accaduto qualcosa, aiutatemi a ritrovarla. Io e il papà di Suamy, dal quale sono separata, siamo disperati", ha detto ancora la madre della 16enne. "Potevamo incontrare nostra figlia nella struttura, io l'avevo vista il giorno prima che sparisse, stavamo ricostruendo il nostro rapporto, ma era agitata. Ho paura che le sia accaduto qualcosa", ha poi aggiunto la donna. La casa famiglia, tra l'altro, ha fatto sapere che quando è scomparsa Suamy non aveva con sé soldi, vestiti e documenti. "Non ha nulla. Se voleva scappare, perché è andata regolarmente a scuola? Ho tante domande, ma poche risposte, nessuno sa dirmi nulla", si p chiesta, disperata, la madre della giovane. Il legale della donna, Giovanni Micera, racconta di aver più volte richiesto un rafforzamento della sorveglianza per la 16enne che - ha riferito - avrebbe qualche problematica di natura cognitiva. "Nonostante le difficoltà e le problematiche di Suamy - ha commentato l'avvocato - non è mai stato nemmeno avviato un percorso psicologico. La nostra speranza è che si sia allontanata di sua spontanea volontà, ma siamo seriamente preoccupati su cosa possa esserle accaduto".

Le indagini

Scattata la denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini, ricostruendo attraverso le celle telefoniche il percorso che potrebbe aver seguito Suamy. In queste ore potrebbe esser sentite le amiche della ragazza oltre al personale della casa famiglia. Al momento resta in piedi anche l'ipotesi che la ragazza possa aver lasciato Portici.