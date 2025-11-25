In un anno, sul tavolo della Procura di Napoli sono arrivate più di 5.750 denunce di violenza contro le donne. Che vuol dire più di 15 al giorno. Per dare una dimensione del fenomeno, sono state emesse quasi 250 misure cautelari in carcere, circa 70 arresti domiciliari, una ventina di allontanamenti dalla casa familiare e quasi 90 divieti di avvicinamento. Ed è solo la punta dell'iceberg. Perché la violenza di genere colpisce anche i figli che assistono agli abusi o ne diventano vittime dirette