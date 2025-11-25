Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Minori testimoni e vittime, il lato silenzioso della violenza di genere

Gaia Bozza

In un anno, sul tavolo della Procura di Napoli sono arrivate più di 5.750 denunce di violenza contro le donne. Che vuol dire più di 15 al giorno. Per dare una dimensione del fenomeno, sono state emesse quasi 250 misure cautelari in carcere, circa 70 arresti domiciliari, una ventina di allontanamenti dalla casa familiare e quasi 90 divieti di avvicinamento. Ed è solo la punta dell'iceberg. Perché la violenza di genere colpisce anche i figli che assistono agli abusi o ne diventano vittime dirette

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ