Ventimiglia, polizia sequestra 230 chili di cocaina alla frontiera

Durante un'attività di controllo al valico autostradale di Ventimiglia, finalizzata alla prevenzione dell'immigrazione clandestina e dei reati frontalieri in generale, la Polizia di Frontiera ha arrestato un cittadino slovacco, sequestrando circa 230 chilogrammi di cocaina. L'uomo, intercettato alla guida di un autoarticolato proveniente dalla Francia, alla vista delle pattuglie poste oltre la barriera autostradale, ha insospettito gli agenti che gli hanno intimato l'alt e l'hanno fatto accostare. I sospetti sono aumentati quando il soggetto, nel tentativo di distogliere l'attenzione, si è recato spontaneamente sul retro del rimorchio per mostrare la bolla di accompagnamento e il sigillo integro sul portellone.

A bordo 200 panetti cocaina per un valore di circa 50 milioni

Tale comportamento ha spinto gli agenti a procedere a controllo della motrice per verificare l'eventuale presenza di clandestini. La verifica ha permesso di trovare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 200 panetti di cocaina, dal peso complessivo di circa 230 kg, contenuti in sette borsoni sportivi e alcune buste di tela, collocati sul lettino superiore della cabina e in alcuni vani della stessa. L'ingente quantità di droga sequestrata, se immessa sul mercato e considerato che si tratta di cocaina pura, avrebbe potuto valere fino a 50 milioni di euro circa . Il veicolo e la sostanza sequestrata sono stati posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente. Il cittadino slovacco è stato accompagnato presso gli uffici del settore frontiera di Ventimiglia, identificato e arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È stato, quindi, associato alla casa circondariale di Sanremo e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.