Belluno, bimba 2 anni dimessa da ospedale muore poco dopo

È stata aperta un’inchiesta, al momento contro ignoti, sulla morte di una bambina di due anni avvenuta sabato scorso a Borgo Valbelluna (Belluno), poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. La piccola era stata portata al nosocomio venerdì sera per problemi respiratori. La Procura di Belluno ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni, per accertare le cause del decesso. Un'indagine interna da parte dell'Ulss 1 Dolomiti è stata avviata.

Al Pronto soccorso

Secondo quanto ricostruito dal Mattino di Padova e dal Gazzettino, la bimba da alcuni giorni presentava sintomi febbrili con raffreddore, tosse e respiro affannato. Venerdì sera i genitori, preoccupati per l'aggravarsi delle condizioni, l'hanno portata al Pronto soccorso pediatrico di Feltre dove è stata visitata ed è stata effettuata una serie di accertamenti. Al termine degli esami, dato che non sembrava presentare criticità importanti e aveva parametri stabili, è stata dimessa sabato con una terapia da seguire. Sabato pomeriggio, però, le condizioni della piccola si sono improvvisamente aggravate: la bambina è andata in affanno accusando un malore violento. I soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarla. La famiglia ha presentato un esposto chiedendo di accertare se la malattia fosse più grave di quanto valutato dai sanitari. A eseguire l'autopsia sarà il medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro.