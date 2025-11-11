Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Udine, sparatoria in città: tre persone ferite, due sono molto gravi

Cronaca
©Ansa

Tutti e tre i sono stati soccorsi e sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto la polizia, che sta conducendo l'indagine e cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto

ascolta articolo

Nella serata di oggi, poco dopo le 18, è avvenuta una sparatoria a Udine, in via della Roggia, nella zona ovest della città, nel quartiere di San Rocco. Tre uomini sono rimasti feriti. Due di questi, un giovane di 23 anni e un uomo di 38, sono ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso: uno, in particolare, sarebbe in condizioni critiche. 

udine
©Ansa

I due, si apprende, sarebbero stati feriti dai colpi delle armi da fuoco, feriti all'addome e a un fianco. Una terza persona è stata trasportata in ospedale in condizioni da codice giallo: non è in pericolo di vita. Sul posto  tra i primi ad arrivare, sono stati gli operatori sanitari della Sores. Ora ci sono numerosi equipaggi della polizia, che sta conducendo le indagini. Si sta cercando di ricostruire l'accaduto. La zona è stata interdetta al traffico.

Una sparatoria è avvenuta in via della Roggia, non lontano dalla sede della Regione Fvg, e tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera molto grave, Udine, 11 novembre 2025. Tutti e tre i feriti sono stati soccorsi e sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto, tra i primi ad arrivare, sono stati gli operatori sanitari della Sores, e le forze dell'ordine. Le indagini vengono condotte dalla Polizia. ANSA
©Ansa
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

A thief is stealing valuables left inside the car
1/13
Cronaca

Reati in Italia, quali sono le città più a rischio? CLASSIFICA

Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore, Milano e Roma sono le città che registrano i numeri peggiori in termini di denunce per reati. Sul podio anche Firenze, maglia nera per denunce di rapina con 136 casi ogni mille abitanti, mentre al quarto e quinto posto si trovano Rimini e Torino

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Udine, sparatoria in città: tre persone ferite, due sono molto gravi

Cronaca

Tutti e tre i sono stati soccorsi e sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia....

Appalti pilotati, sequestrati 80mila euro cash a Totò Cuffaro

Cronaca

I carabinieri del Ros hanno sequestrato la somma, nel giorno in cui sono state fatte le...

Stupri a Caivano, i due maggiorenni condannati anche in Appello

Cronaca

I giudici della Corte di appello di Napoli hanno deciso di condannare Pasquale Mosca alla pena...

Federmanager Roma: "Parità e welfare, tra norme e opportunità"

Cronaca

Più donne nei ruoli STEM e decisionali, riduzione effettiva del divario retributivo, crescita...

Benno Neumair, la vita in carcere dopo omicidio dei genitori

Cronaca

Il 34enne, riconosciuto colpevole dell’uccisione dei genitori Peter Neumair e Laura Perselli, è...

Cronaca: i più letti