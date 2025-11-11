Udine, sparatoria in città: tre persone ferite, due sono molto gravi

Tutti e tre i sono stati soccorsi e sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto la polizia, che sta conducendo l'indagine e cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto

Nella serata di oggi, poco dopo le 18, è avvenuta una sparatoria a Udine, in via della Roggia, nella zona ovest della città, nel quartiere di San Rocco. Tre uomini sono rimasti feriti. Due di questi, un giovane di 23 anni e un uomo di 38, sono ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso: uno, in particolare, sarebbe in condizioni critiche.

I due, si apprende, sarebbero stati feriti dai colpi delle armi da fuoco, feriti all'addome e a un fianco. Una terza persona è stata trasportata in ospedale in condizioni da codice giallo: non è in pericolo di vita. Sul posto tra i primi ad arrivare, sono stati gli operatori sanitari della Sores. Ora ci sono numerosi equipaggi della polizia, che sta conducendo le indagini. Si sta cercando di ricostruire l'accaduto. La zona è stata interdetta al traffico.