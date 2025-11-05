Siena, 20enne scomparsa a Montalcino: ricerche in corso

"Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. Si è allontanata senza cellulare, che poteva essere molto utile per la localizzazione" scrive il sindaco Silvio Francescheli nel suo profilo Facebook invitando i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine notizie utili per le ricerche

Proseguono senza sosta dal primo pomeriggio di ieri le operazioni di ricerca di Viktoria Peroni, studentessa 20enne nata in Russia ma residente a Montalcino, nel Senese. Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile, elicottero e droni per il monitoraggio dell’area.

Senza cellulare

La ragazza si è allontana da casa senza cellulare. "Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. Si è allontanata senza cellulare, che poteva essere molto utile per la localizzazione" scrive il sindaco Silvio Francescheli nel suo profilo Facebook invitando i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine notizie utili per le ricerche. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nella zona "Acquabona", dove la giovane si sarebbe diretta