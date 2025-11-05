Siena, 20enne scomparsa a Montalcino: ricerche in corso

Offerte Sky
Siena, scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni: ricerche in corso

Proseguono senza sosta dal primo pomeriggio di ieri le operazioni di ricerca di Viktoria Peroni, studentessa 20enne nata in Russia ma residente a Montalcino, nel Senese. Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile, elicottero e droni per il monitoraggio dell’area.

Senza cellulare

La ragazza si è allontana da casa senza cellulare. "Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. Si è allontanata senza cellulare, che poteva essere molto utile per la localizzazione" scrive il sindaco Silvio Francescheli nel suo profilo Facebook invitando i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine notizie utili per le ricerche. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nella zona "Acquabona", dove la giovane si sarebbe diretta

