Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ferrara, scomparsa la 18enne Ambra Fabbri: lavorava come pr a Milano

Cronaca
©Ansa

I suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto

ascolta articolo

Non si hanno più sue notizie da circa due settimane. Ambra Fabbri, una ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domiciliata a Milano, è scomparsa e i suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto. I militari hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. La giovane viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. Il suo cellulare risulta spento.

Ambra Fabbri
Ambra Fabbri

Cronaca: Ultime notizie

Alessia Pifferi, in appello la condanna passa dall'ergastolo a 24 anni

Cronaca

La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi nell’estate 2022. In...

Alessia Pifferi

Ferrara, scomparsa la 18enne Ambra Fabbri: lavorava come pr a Milano

Cronaca

I suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto

Siena, 20enne scomparsa a Montalcino: ricerche in corso

Cronaca

"Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio,...

Veneto, giallo sulla morte nel sonno di due podisti

Cronaca

Per entrambi i decessi le procure di Vicenza e Verona hanno disposto l’autopsia per accertare le...

Rovigo, spara a un ladro ma non è indagato. Meloni: "Difesa legittima"

Cronaca

La premier ha commentato il caso dell'uomo di 68 anni che ha ferito un ladro durante...

Cronaca: i più letti