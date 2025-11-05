Ferrara, scomparsa la 18enne Ambra Fabbri: lavorava come pr a Milano

Non si hanno più sue notizie da circa due settimane. Ambra Fabbri, una ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domiciliata a Milano, è scomparsa e i suoi genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto. I militari hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. La giovane viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. Il suo cellulare risulta spento.